WSJ сообщила о планах Израиля о масштабном наступлении в секторе Газа

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его новая команда в сфере нацбезопасност власти разрабатывают планы полномасштабных наступательных действий в секторе Газа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, информированные о разговорах в правительстве.

По их сведениям, в руководстве Израиля считают, что захват и удержание крупных территорий анклава позволят им окончательно победить ХАМАС.

Нетаньяху, глава Минобороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир считают, что успех в операции против движения "Хезболла" в Ливане и готовность США при президенте Дональде Трампе поддержать Израиль дают возможность продолжать боевые действия, узнала WSJ.

23 марта израильские войска действовали на севере сектора Газа и на юге в районе Рафаха. Также ЦАХАЛ развернул войска в коридоре "Нецарим", разделяющем анклав на северную и южную часть.

Ранее в окружении Нетаньяху отмечали, что ЦАХАЛ мог бы нанести ХАМАС больше ущерба, если бы не нехватка боеприпасов и требование США, при администрации президента Джо Байдена, проявлять сдержанность в применении силы.

Опросы общественного мнения показывают, что значительная часть жителей Израиля выступает за переговоры с ХАМАС с целью освободить оставшихся заложников. В последние дни в стране проходят демонстрации с требованием прекратить боевые действия. Еще одной причиной протестов послужило намерение Нетаньяху отстранить Ронена Бара от должности главы Службы общей безопасности Израиля "Шин-Бет", который поддерживает прекращения огня. Однако его отставку заблокировал Верховный суд Израиля.

На прошлой неделе ЦАХАЛ сообщил, что возобновил массированные удары по принадлежащим ХАМАС объектам в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.