Поиск

WSJ сообщила о планах Израиля о масштабном наступлении в секторе Газа

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его новая команда в сфере нацбезопасност власти разрабатывают планы полномасштабных наступательных действий в секторе Газа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, информированные о разговорах в правительстве.

По их сведениям, в руководстве Израиля считают, что захват и удержание крупных территорий анклава позволят им окончательно победить ХАМАС.

Нетаньяху, глава Минобороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир считают, что успех в операции против движения "Хезболла" в Ливане и готовность США при президенте Дональде Трампе поддержать Израиль дают возможность продолжать боевые действия, узнала WSJ.

23 марта израильские войска действовали на севере сектора Газа и на юге в районе Рафаха. Также ЦАХАЛ развернул войска в коридоре "Нецарим", разделяющем анклав на северную и южную часть.

Ранее в окружении Нетаньяху отмечали, что ЦАХАЛ мог бы нанести ХАМАС больше ущерба, если бы не нехватка боеприпасов и требование США, при администрации президента Джо Байдена, проявлять сдержанность в применении силы.

Опросы общественного мнения показывают, что значительная часть жителей Израиля выступает за переговоры с ХАМАС с целью освободить оставшихся заложников. В последние дни в стране проходят демонстрации с требованием прекратить боевые действия. Еще одной причиной протестов послужило намерение Нетаньяху отстранить Ронена Бара от должности главы Службы общей безопасности Израиля "Шин-Бет", который поддерживает прекращения огня. Однако его отставку заблокировал Верховный суд Израиля.

На прошлой неделе ЦАХАЛ сообщил, что возобновил массированные удары по принадлежащим ХАМАС объектам в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 марта 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Ливан США Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Каир предложил ХАМАС освободить пять заложников в обмен на сотни палестинцев

Каир предложил ХАМАС освободить пять заложников в обмен на сотни палестинцев

В Саудовской Аравии начинаются экспертные консультации России и США

В Саудовской Аравии начинаются экспертные консультации России и США

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 марта

Европейские рынки акций, за исключением Испании, завершили торги снижением

Европейские рынки акций, за исключением Испании, завершили торги снижением
Обострение палестино-израильского конфликта

Член политбюро ХАМАС ликвидирован в результате удара Израиля по Газе

Член политбюро ХАМАС ликвидирован в результате удара Израиля по Газе

В Минске заявили, что договор о гарантиях безопасности открывает новый этап в отношениях союзников

В Минске заявили, что договор о гарантиях безопасности открывает новый этап в отношениях союзников

Что произошло за день: воскресенье, 23 марта

Советник Трампа заявил, что прекращение огня на Черном море необходимо для торговли

Спецпосланник Трампа ожидает успехов на переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

Спецпосланник Трампа ожидает успехов на переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

Папа римский впервые после госпитализации появился на публике

Папа римский впервые после госпитализации появился на публике
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6075 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });