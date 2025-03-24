Каир предложил ХАМАС освободить пять заложников в обмен на сотни палестинцев

Стена с фотографиями заложников, удерживаемых в секторе Газа, в Тель-Авиве Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Египет в попытках восстановить перемирие в секторе Газа предложил Израилю и группировке ХАМАС возобновить освобождение заложников и палестинских заключенных, сообщает AP со ссылкой на двух египетских чиновников.

По их словам, план предусматривает освобождение ХАМАС пятерых заложников в обмен на освобождение Израилем сотен палестинских заключенных. Также предполагается, что стороны прекратят огонь на неделю, а Израиль будет пропускать гумпомощь в анклав.

В ХАМАС заявили, что положительно отнеслись к этим идеям, но не стали уточнять детали.

На прошлой неделе в Армии обороны Израиля сообщили, что возобновили массированные удары по принадлежащим ХАМАС объектам в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников. AP напоминает, что ранее Израиль требовал от ХАМАС отпустить больше заложников прежде, чем переходить к переговорам о более длительном прекращении огня. В свой черед в группировке заявляли, что отпустят остающихся у нее 59 заложников лишь в обмен на свободу сотен палестинских заключенных, продолжительное перемирие и вывод израильских военных из сектора Газа.