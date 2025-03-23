Удар Израиля по сектору Газа привел к гибели еще одного руководителя ХАМАС

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Член политбюро группировки ХАМАС Салах аль-Бардавиль погиб при ударе военных Израиля возле города Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ХАМАС.

Всего, по данным агентства, в ночь на воскресенье жертвами израильских ударов в анклаве стали не менее 19 человек.

Аль-Бардавиль являлся известным представителем политического крыла ХАМАС, часто выступал с интервью. Также он входил в состав палестинского законодательного совета - парламента Государства Палестинца.

Вместе с тем израильские военные отчитались о перехвате баллистической ракеты, запущенной из Йемена. Это уже пятая попытка атаковать Израиль с территории Йемена за эту неделю.

В свою очередь кабинет безопасности Израиля одобрил предложение главы Минобороны Исраэля Каца создать новый директорат, который обеспечивал бы добровольный отъезд палестинцев из сектора Газа.

Ранее на этой неделе в Армии обороны Израиля сообщили, что возобновили массированные удары по принадлежащим ХАМАС объектам в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.