Израиль готов расширить буферную зону на границе с Газой, если ХАМАС не отпустит заложников

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Израильский министр обороны Исраэль Кац грозится расширить буферную зону между Израилем и сектором Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников, сообщает в пятницу The Times of Israel.

"На случай, если террористическая организация ХАМАС и дальше будет отказываться от освобождения заложников, я проинструктировал Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) взять под контроль дополнительные территории, эвакуировать население и расширить буферную зону, которую Израиль будет контролировать на постоянной основе", - приводит The Times of Israel заявление Каца.

"До тех пор, пока в ХАМАС будут отказываться (вернуть заложников - ИФ), они будут терять все больше и больше земель, которые присоединятся к Израилю", - добавил министр.

Ранее на этой неделе в ЦАХАЛ сообщили, что возобновили массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. В палестинском движении в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

Кац требовал от ХАМАС немедленно отпустить всех оставшихся у группировки заложников и пригрозил в противном случае использовать весь израильский военный потенциал против этого движения.