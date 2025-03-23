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Палестинские врачи заявили, что число погибших в Газе превысило 50 тыс. человек

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Более 50 тыс. человек в секторе Газа стали жертвами боевых действий в анклаве после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на Минздрав Газы.

Всего погибшими числятся 50 021 палестинец, свыше 113 тыс. получили ранения. В число жертв входят 673 человек, которые погибли после возобновления Израилем ударов по сектору Газа в минувший вторник.

Однако, уточняет AP, в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

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В свою очередь израильские военные заявляют, что ликвидировали примерно 20 тыс. вражеских бойцов в Газе. В ходе атаки ХАМАС на Израиль жертвами стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники.

По данным AP, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье распорядилась, чтобы население района Таль-ас-Султан в Рафахе покинуло его и перешло в прибрежную гуманитарную зону Муваси. Портал Ynet отмечал, что войска окружили этот район и намерены ликвидировать здесь вражескую инфраструктуру и бойцов.

В телеграм-канале ЦАХАЛ сообщается, что войска продолжают операцию на севере сектора Газа в районе Бейт-Ханун, ее задача - уничтожить объекты ХАМАС и расширить зону безопасности на севере анклава. В ходе операции истребители атаковали ряд целей ХАМАС.

Военные отметили, что дают возможность гражданским эвакуироваться из зоны боев.

Ранее на этой неделе в ЦАХАЛ сообщили, что возобновили массированные удары по принадлежащим ХАМАС объектам в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 23 марта 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС
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