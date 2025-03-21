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США готовятся перебросить дополнительные войска на Ближний Восток из-за ударов по хуситам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - США завершают составление планов по наращиванию военного присутствия на Ближнем Востоке для продолжения операции против йеменских мятежников-хуситов, сообщает в пятницу "Аль-Арабийя" со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"Официальные лица заявили "Аль-Арабийи", что в то время как удары по хуситам идут каждый день, Пентагон дорабатывает планы развертывания дополнительных военнослужащих и средств ПВО", - информирует телеканал.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам. После этого США нанесли более 50 ударов, в том числе по складам вооружений и предприятию по сборке беспилотников; американские власти, утверждают, что нанесли серьезный урон руководству и силам хуситов.

По данным "Аль-Арабийи", если при предыдущем президенте США Джо Байдене американские удары концентрировались на таких военных объектах как подземные хранилища оружия и радарные установки, то при Трампе военные также стали атаковать руководство хуситов, членов их движения, связанных с программой беспилотников. Кроме того, командиры на местах получили больше полномочий для выбора целей и атак, что ускоряет проведение военных акций.

В минувший понедельник представитель Пентагона Шон Парнелл заявлял, что операция США завершится, если хуситы пообещают не атаковать американские корабли и не подвергать опасности жизни американцев.

Трамп в среду заявил, что Иран должен незамедлительно остановить передачу вооружений хуситам.

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США хуситы Ближний Восток
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