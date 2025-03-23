Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Тель-Авива

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в воскресенье заявили, что нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает агентство "Мехр".

Мятежники утверждают, что атака прервала работу аэропорта.

В свою очередь утром израильские военные сообщали, что сбили запущенную из Йемена ракету до того, как она вошла в воздушное пространство Израиля. После этого аэропорт имени Бен-Гуриона возобновил прием и отправку рейсов.

Кроме того, хуситы заявили, что несколько часов атаковали ракетами и беспилотниками атомный авианосец США USS Harry Truman и другие корабли в Красном море.

18 марта хуситы заявили, что также не намерены оставлять без ответа возобновление ударов Израиля по сектору Газа.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам. После этого США нанесли более 50 ударов, в том числе по складам вооружений и предприятию по сборке беспилотников; американские власти утверждают, что нанесли серьезный урон руководству и силам хуситов.