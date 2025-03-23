Поиск

Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Тель-Авива

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в воскресенье заявили, что нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает агентство "Мехр".

Мятежники утверждают, что атака прервала работу аэропорта.

В свою очередь утром израильские военные сообщали, что сбили запущенную из Йемена ракету до того, как она вошла в воздушное пространство Израиля. После этого аэропорт имени Бен-Гуриона возобновил прием и отправку рейсов.

Кроме того, хуситы заявили, что несколько часов атаковали ракетами и беспилотниками атомный авианосец США USS Harry Truman и другие корабли в Красном море.

18 марта хуситы заявили, что также не намерены оставлять без ответа возобновление ударов Израиля по сектору Газа.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам. После этого США нанесли более 50 ударов, в том числе по складам вооружений и предприятию по сборке беспилотников; американские власти утверждают, что нанесли серьезный урон руководству и силам хуситов.

Йемен США Тель-Авив Израиль Красное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спецпосланник Трампа ожидает успехов на переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

Спецпосланник Трампа ожидает успехов на переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

Папа римский впервые после госпитализации появился на публике

Папа римский впервые после госпитализации появился на публике

СМИ узнали о желании США договориться о перемирии на Украине к 20 апреля

СМИ узнали о желании США договориться о перемирии на Украине к 20 апреля

Суд постановил арестовать мэра Стамбула

Суд постановил арестовать мэра Стамбула

Удар Израиля по сектору Газа привел к гибели еще одного руководителя ХАМАС

Удар Израиля по сектору Газа привел к гибели еще одного руководителя ХАМАС

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 марта

Прокуратура Турции просит арестовать мэра Стамбула

Прокуратура Турции просит арестовать мэра Стамбула

Что произошло за день: суббота, 22 марта

Папу римского в воскресенье выпишут из больницы

Папу римского в воскресенье выпишут из больницы

В Турции задержали ночью свыше 340 участников акций протеста

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2224 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6068 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });