На берег доставлены 19 моряков, спасенных после пожара на российском судне

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Почти все спасенные члены экипажа российского рыболовного судна "Калтан", которое загорелось берегов Южной Кореи, доставлены на берег, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Судно возвращалось в Охотское море после ремонта. На судне возник пожар, экипаж пытался потушить его своими силами, однако безуспешно", - сказал Кравченко.

По его словам, 21 член экипажа пересел на спасательные плоты. Затем российских моряков подняли на борт южнокорейские спасатели. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.

"На борту загоревшегося судна, предположительно, остались четыре человека, включая старшего помощника капитана", -добавил он.

Среди спасенных моряков 19 не пострадали, у двоих - небольшие ожоги.

На текущий момент 19 членов экипажа доставлены на берег, капитан и старший механик находятся на южнокорейских кораблях и участвуют в поисках пропавших без вести.

Как сообщалось, по данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно "Калтан" (порт приписки Владивосток, судовладелец - ООО "Дальрыбпром") загорелось в 30 милях от морского порта Пусан (Республика Корея). На борту находились 25 моряков, все россияне.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара, в ходе которой даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности и законодательства о безопасности мореплавания.