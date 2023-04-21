Российское рыболовецкое судно загорелось в Южной Корее

Четверо моряков пропал

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Четверо россиян числятся пропавшими без вести после того, как российское рыболовецкое судно загорелось в пятницу у берегов южнокорейского города Ульсан, сообщает "Ренхап".

По словам официальных лиц, пожар произошел в 00:43 (18:43 по Москве) в водах близ Ульсана на 769-тонном судне.

На борту находилось 25 человек. Все они граждане России.

Получив сигнал бедствия, береговая охрана направила на место происшествия спасательные суда.

21 человека спасли, 19 из них не получили никаких травм, двое получили незначительные. Четыре члена экипажа пропали без вести.

С помощью кораблей военно-морского флота продолжаются усилия по поиску четырех пропавших и тушению пожара.