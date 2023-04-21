Найдены тела четверых моряков с загоревшегося у берегов Южной Кореи российского судна

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Найдены тела четырех членов экипажа российского рыболовного судна "Калтан", которое загорелось у берегов Южной Кореи, сообщило Генконсульство РФ в Пусане.

"В связи с пожаром на СДС "Калтан" компетентные органы Республики Корея проинформировали Генеральное консульство, что по состоянию на 16:15 (по местному времени) 21 человек был эвакуирован, обнаружены тела четырех членов экипажа", - сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно "Калтан" (порт приписки Владивосток, судовладелец - ООО "Дальрыбпром") загорелось в 30 милях от морского порта Пусан в Южной Корее. На борту находились 25 моряков, все россияне. 21 моряк был спасен, судьба четырех оставалась неизвестной.