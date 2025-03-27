Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обеспечения мировой безопасности

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мир, в том числе Дания, заинтересованы в том, чтобы Гренландия принадлежала Соединенным Штатам, заявил президент США Дональд Трамп.

"Нам нужна Гренландия, и миру, включая Данию, нужно, чтобы Гренландия была у нас. Дания хочет, чтобы у нас была Гренландия. Посмотрим, что произойдет", - завил он журналистам в Белом доме.

Трамп обратил в внимание, что вблизи Гренландии курсируют российские и китайские корабли, поэтому США "должны быть там".

"Если нас там не будет, мы не сможем обеспечить национальную или международную безопасность", - подчеркнул он.