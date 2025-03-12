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Победившая в Гренландии партия намерена противостоять притязаниям Трампа на остров

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Победившая на выборах в парламент Гренландии партия "Демокраатит" ("Демократы") выступает против планов президента США Дональда Трампа взять остров под контроль, сообщает в среду Sky News.

"Надеюсь, что он поймет, что мы не продаемся", - сказал лидер партии Йенс Фредерик Нильсен.

По его словам, необходимо "построить нашу собственную страну своими силами", без вмешательства США.

"Мы не хотим быть американцами или датчанами. Мы хотим быть гренландцами", - отметил глава партии.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен поздравил партию с победой, отметив, что правительству Гренландии предстоит "выстоять под мощным давлением президента США Дональда Трампа", сообщило Датское радио.

По итогам голосования, партия "Демократов" получила десять мест в парламенте. Она придерживается либеральной идеологии и выступает за постепенное обретение независимости. На второе место вышла партия "Налерак" ("Стремление"), также выступающая за независимость острова. Ее в местном парламенте будут представлять восемь депутатов.

Хоть "Демократы" и получили самое крупное представительство в новом составе парламента Гренландии, им не удалось набрать парламентского большинства в 16 мест, поэтому им придется начать коалиционные переговоры.

Как сообщалось, Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять ее в свой состав, если ее народ изъявит такое желание.

Он подчеркнул, что США "заполучат" Гренландию "так или иначе". "Мы намерены ее получить. (...) Вы будете в безопасности. Мы сделаем вас богатыми и вместе поднимем Гренландию на невиданные высоты", - добавил президент.

Ранее Трамп не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

Гренландия США Дания Дональд Трамп
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