Премьер-министр Дании отметила стойкость гренландцев перед давлением США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что население Гренландии демонстрирует непреклонность, несмотря на попытки давления со стороны США, передают западные СМИ.

"Напор огромен, но именно в такие моменты показывают свое истинное лицо. Запугать вас не удастся. Вы встали на свою защиту и показали, что вы отстаиваете. Это вызывает глубокое уважение", - сказала Фредериксен в преддверии приезда на остров американской делегации.

Гренландский премьер-министр Муте Эгеде ранее отмечал, что запланированная поездка представителей администрации президента США Дональда Трампа на остров является попыткой усилить влияние Вашингтона на ситуацию вокруг Гренландии.

25 марта Белый дом объявил, что делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, и что он посетит только базу "Питуффик" для проверки ее безопасности. Ранее предполагалось, что на остров приедет жена Вэнса и еще несколько высокопоставленных американских чиновников, и программа визита будет шире.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские политики на этой неделе посетят Гренландию, чтобы показать, как остров необходим США для международной безопасности. Он сказал, что мир, в том числе Дания, заинтересованы в том, чтобы Гренландия принадлежала Соединенным Штатам, это нужно для обеспечения национальной и мировой безопасности.