Что случилось этой ночью: четверг, 27 марта

Путин назначил Паслера и Солнцева на новые губернаторские посты, Трамп ввел тарифы 25 % на импортные автомобили, Францию выделит помощь Киеву на 2 млрд евро

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области. Врио губернатора Оренбургской области назначен Евгений Солнцев.

- Трамп заявил о решении ввести пошлины в 25% на произведенные вне США автомобили. Он также намерен ввести пошлины на лекарства.

- Франция выделит военную помощь Украине на 2 млрд евро. Соответствующее заявление сделал президент Макрон.

- The Independent сообщает о шагах УЕФА по возвращению российского футбола. Как утверждает газета, в союзе есть высокопоставленные чиновники, которые выступают за снятие санкций.