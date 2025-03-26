Франция выделит военную помощь Украине на 2 млрд евро

В пакет военной помощи войдут ракеты "Мистраль" класса "земля-воздух"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в среду объявил, что Париж направит Украине военную помощь, которую оценивают в 2 млрд евро.

"Я могу объявить сегодня, что Франция выделит дополнительно военную помощь Украине на 2 млрд евро", - сказал Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Французский лидер отметил, что в пакет военной помощи войдут, в том числе, ракеты "Мистраль" класса "земля-воздух".

Кроме того, Макрон указал, что наступила "решающая фаза" в том, чтобы достичь окончания украинского конфликта. Он добавил, что приветствует усилия президента США Дональда Трампа по его урегулированию.