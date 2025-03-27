Трамп намерен ввести пошлины на лекарства

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует ввести пошлины на лекарства, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Мы собираемся ввести тарифы на фармацевтические препараты, чтобы возродить нашу фармацевтическую промышленность", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

По его словам, в США практически не производятся медицинские препараты.

"В основном это производится в Китае. Многое из этого сделано в Ирландии", - отметил он.