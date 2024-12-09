Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:59

Израиль нанес удары по сирийским объектам в порту Латакия

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские СМИ сообщают об ударах ВВС Израиля по сирийскому порту Латакия, пишет в понедельник The Times of Israel со ссылкой на полученные из Сирии данные.

Отмечается, что израильские самолеты атаковали объекты ВМС Сирии.

Армия обороны Израиля не комментировала эти сообщения.

Издание напоминает, что после захвата власти в стране сирийскими оппозиционными группировками Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла десятки ударов по различным военным объектам в стране, чтобы уничтожить оружие, которое может попасти в руки враждебно настроенных по отношению к Израилю сил.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

В МИД РФ заявили, что президент Башар Асад в результате переговоров с рядом участников вооруженного конфликта принял решение оставить президентский пост и покинул страну.

Хроника 08 – 09 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Дамаск Израиль Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Смена власти в Сирии

Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не выведет войска с Голанских высот

Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не выведет войска с Голанских высот
Смена власти в Сирии

Премьер Сирии согласился передать власть повстанческим группировкам

Премьер Сирии согласился передать власть повстанческим группировкам

Что произошло за день: понедельник, 9 декабря

Американские биткойн-ETF привлекли почти $10 млрд с момента избрания Трампа

Смена власти в Сирии

США могут исключить пришедшую к власти в Сирии группировку из списка террористических

Великобритания приостановит поддержку правительства Грузии

Великобритания приостановит поддержку правительства Грузии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Российский морской регистр судоходства подал в суд ЕС иск о снятии санкций

Смена власти в Сирии

Несколько тысяч сирийских военных ушли в Ирак

Несколько тысяч сирийских военных ушли в Ирак
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии62 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5532 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });