Израиль нанес удары по сирийским объектам в порту Латакия

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские СМИ сообщают об ударах ВВС Израиля по сирийскому порту Латакия, пишет в понедельник The Times of Israel со ссылкой на полученные из Сирии данные.

Отмечается, что израильские самолеты атаковали объекты ВМС Сирии.

Армия обороны Израиля не комментировала эти сообщения.

Издание напоминает, что после захвата власти в стране сирийскими оппозиционными группировками Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла десятки ударов по различным военным объектам в стране, чтобы уничтожить оружие, которое может попасти в руки враждебно настроенных по отношению к Израилю сил.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

В МИД РФ заявили, что президент Башар Асад в результате переговоров с рядом участников вооруженного конфликта принял решение оставить президентский пост и покинул страну.