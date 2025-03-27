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МВФ ждет замедления роста экономики США, но не рецессии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение темпов роста американской экономики в текущем году из-за повышения импортных пошлин, однако не ждет наступления рецессии в обозримом будущем.

"Были объявлены существенные изменения в политике, и поступающие данные свидетельствуют о замедлении экономической активности после очень высоких темпов роста в 2024 году, - заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак. - Однако с учетом всего вышесказанного рецессия не является частью нашего базового сценария".

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность уже ввел ряд импортных пошлин. В среду он заявил о решении применить пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом, и пообещал увеличить тарифы в отношении ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в ущерб американской экономике.

Окончательные данные, опубликованные в четверг, показали, что экономика США выросла в четвертом квартале на 2,4%. Это быстрее, чем ожидавшиеся ранее 2,3%, но существенно медленнее, чем в третьем квартале, когда рост составлял 3,1%.

"Мы находимся в процессе оценки влияния всех заявлений" о пошлинах, сказала Козак, добавив, что они будут учтены в апрельском макроэкономическом прогнозе МВФ.

В январе МВФ прогнозировал рост экономики США на 2,7% в этом году после подъема на 2,8% в 2024 году. Ожидается, что новые прогнозы будут опубликованы 22 апреля.

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