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Goldman повысил оценку вероятности рецессии в США до 35%

Goldman повысил оценку вероятности рецессии в США до 35%
Фото: Alex Edelman/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Аналитики банка Goldman Sachs Group повысили оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие двенадцать месяцев до порядка 35% с 20%, пишет The Wall Street Journal.

Изменение прогноза в числе прочего отражает резкое ухудшение уровня потребительского и делового доверия и заявления Белого дома, "указывающие на повышение готовности терпеть экономическую слабость в ближайшей перспективе в стремлении проводить свою политику", отмечают аналитики.

Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 57 пунктов по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным 28 марта окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с ноября 2022 года.

"В последние несколько лет настроения были плохим индикатором будущей активности, но фундаментальные экономические показатели не так сильны, как в прошлые годы, и поэтому мы не так склонны игнорировать недавнее снижение [настроений]", - пишут аналитики.

При этом банк ожидает объявления президентом страны Дональдом Трампом на этой неделе зеркальных импортных пошлин в отношении всех ее торговых партнеров в среднем на уровне 15%, хотя исключения из этих мер отдельных стран и товаров, по мнению аналитиков, могут снизить этот уровень.

Кроме того, Goldman повысил прогноз базовой инфляции в США на конец 2025 года до 3,5% и понизил прогноз роста ВВП страны в этом году до 1%. Из-за ожидающегося замедления экономики он также повысил прогноз безработицы в Штатах на конец года до 4,5%.

Банк теперь ожидает трех снижений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году (в июле, сентябре и ноябре) и ни одного в следующем. Ранее ожидалось два снижения в 2025 году и одно в 2026 году. Таким образом, прогноз так называемой конечной ставки (terminal rate) - нижней точки цикла снижения - остался в диапазоне 3,5-3,75%.

"Руководство ФРС пока не придает особого значения повышению инфляционных ожиданий, но мы думаем, что это повышение поднимает планку для снижений ставки и, в частности, ставит больший акцент на возможном росте безработице как аргументе в пользу снижений", - отмечает Goldman.

Goldman Sachs США ФРС Мичиганский университет Дональд Трамп
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