Адвоката мэра Стамбула задержали по подозрению в отмывании денег

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Стамбуле задержали адвоката главы городской администрации Мехмета Пехливана, сообщает в пятницу ЭФЭ. По данным агентства, его подозревают в отмывании денег.

Арестованный ранее в марте мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал незамедлительно освободить адвоката, назвав эти подозрения ложными. По его мнению, это задержание является попыткой властей запугать и заставить оппозицию замолчать.

Полицейские задержали Имамоглу 19 марта в рамках антикоррупционного расследования. В прокуратуре указали, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами. Позднее МВД Турции объявило, что чиновник был временно отстранен от должности и арестован.

Имамоглу был избран главой администрации крупнейшего города Турции в марте 2019 года. Он выступает в оппозиции "Партии справедливости и развития" президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Партия Эрдогана добилась признания результатов муниципальных выборов недействительными якобы из-за нарушений и настояла на проведении повторного голосования, по итогам которого Имамоглу вновь одержал победу. После выборов в прошлом году он сохранил пост.