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В Турции освободили под залог 127 арестованных после мартовских протестов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Стамбуле суды отпустили под залог 127 человек, которые были задержаны после демонстраций в поддержку удерживаемого под стражей мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщает AP.

Большинство из них - студенты, которых задержали уже дома 24 марта после того, как они приняли участие в протестах.

Всего по стране в связи с протоестами были задержаны около 2 тысяч человек. Глава МВД Али Ерликая сначала говорил, что их задержали за совершение противоправных действий. Говоря о последующих задержаниях, министр заявлял, что их взяли под стражу за участие в незаконных демонстрациях.

Полицейские задержали Имамоглу 19 марта в рамках антикоррупционного расследования. В прокуратуре указали, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами. Позднее он был временно отстранен от должности и арестован 23 марта.

Протесты начались сразу после задержания Имамоглу и продолжаются до сих пор. По данным организаторов, в них приняли более двух миллионов человек. СМИ отмечают, что проверить достоверность этой цифры пока невозможно.

Стамбул МВД Турция Экрем Имамоглу
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