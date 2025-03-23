Прокуратура Турции просит арестовать мэра Стамбула

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу Фото: Serdar Ozsoy/Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Турции потребовала арестовать ранее задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщило агентство Associated Press (AP).

Ранее в прокуратуре, обосновывая задержание, указали, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами.

Решение о том, будут ли ему предъявлены обвинения и заключат ли его под стражу, в воскресенье должен принять суд.

Задержание Имамоглу 19 марта по обвинению в коррупции и связях с терроризмом вызвало волну протестов по всей стране, демонстрации в поддержку стамбульского градоначальника прошли в Стамбуле, Анкаре и других городах. По мнению демонстрантов, это и другие расследования, касающиеся политика, являются политически мотивированными.

Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года. Он считается основным политическим оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.