Трамп пообещал "объяснить Европе" необходимость контроля США над Гренландией

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает необходимым донести до Евросоюза, что решение вопроса о контроле над Гренландией важно для всего мира, а не только для США.

"Гренландия очень важна для мира на планете. (...) Я думаю, что Дания понимает это. Я думаю, что ЕС понимает это, а если нет, то мы будем вынуждены объяснить им это", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

"Нам нужна Гренландия. Это важно для международной безопасности. (...) Если вы думаете, что мы можем обойтись без этого, то нет, мы не можем", - подчеркнул он.

Американский лидер добавил, что "если взглянуть на Гренландию, морские пути, (то можно увидеть - ИФ), что российские и китайские корабли там повсюду". Трамп подчеркнул, что США не могут рассчитывать на то, что Дания будет решать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу прибыл на американскую военную базу в Гренландии. Как на острове, так и в Дании, которой он принадлежит, этот визит сочли давлением со стороны США.

В этом году президент США Дональд Трамп в обращении к конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание.