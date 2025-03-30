Поиск

Нетаньяху заявил о готовности обсуждать прекращение огня в Газе на основе плана Трампа

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Израиля готовы обсуждать окончание боевых действий в секторе Газа при условии, что палестинская группировка ХАМАС сложит оружие, руководство покинет сектор, заявил в воскресенье глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

"ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет позволено выехать за границу. Мы обеспечим безопасность сектора Газа и будем содействовать выполнению плана президента США Дональда Трампа, который, в частности, предусматривает возможность добровольной иммиграции жителей Газы для того, чтобы обустроить на этой территории туристический кластер", - приводит агентство EFE его слова.

"Существует такой план. Мы ничего не скрываем, мы готовы обсудить его в любой момент", - сказал Нетаньяху.

Пока же, отметил он, израильская армия будет усиливать давление на сектор Газа: "Военное давление оказывает воздействие, оно подавляет военные возможности и руководство ХАМАС и создает условия для освобождения израильских заложников, находящихся в Газе".

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении массированных ударов по принадлежащим ХАМАС объектам в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 марта 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп уверен, что Гренландия так или иначе войдет в состав США

Трамп уверен, что Гренландия так или иначе войдет в состав США

МЧС РФ заявило, что в Мьянме самая сложная обстановка наблюдается в Мандалае

МЧС РФ заявило, что в Мьянме самая сложная обстановка наблюдается в Мандалае

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС согласились с новым предложением о перемирии в секторе Газа

Шеф Пентагона назвал приоритетами защиту Тайваня и проблемы национальной обороны

Шеф Пентагона назвал приоритетами защиту Тайваня и проблемы национальной обороны

Турецкая оппозиция провела крупную акцию протеста в Стамбуле

Турецкая оппозиция провела крупную акцию протеста в Стамбуле

Ситуация в Таиланде нормализуется после землетрясения

Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1,6 тыс. человек

Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1,6 тыс. человек

Российские медики отправились в Мьянму для помощи пострадавшим от землетрясения

Более тысячи человек погибли в Мьянме в результате землетрясения

Более тысячи человек погибли в Мьянме в результате землетрясения
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6106 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });