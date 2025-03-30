Нетаньяху заявил о готовности обсуждать прекращение огня в Газе на основе плана Трампа

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Израиля готовы обсуждать окончание боевых действий в секторе Газа при условии, что палестинская группировка ХАМАС сложит оружие, руководство покинет сектор, заявил в воскресенье глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

"ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет позволено выехать за границу. Мы обеспечим безопасность сектора Газа и будем содействовать выполнению плана президента США Дональда Трампа, который, в частности, предусматривает возможность добровольной иммиграции жителей Газы для того, чтобы обустроить на этой территории туристический кластер", - приводит агентство EFE его слова.

"Существует такой план. Мы ничего не скрываем, мы готовы обсудить его в любой момент", - сказал Нетаньяху.

Пока же, отметил он, израильская армия будет усиливать давление на сектор Газа: "Военное давление оказывает воздействие, оно подавляет военные возможности и руководство ХАМАС и создает условия для освобождения израильских заложников, находящихся в Газе".

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении массированных ударов по принадлежащим ХАМАС объектам в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.