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В ХАМАС согласились с новым предложением о перемирии в обмен на заложников

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС согласилось на переданное ему Египтом и Катаром предложение о 50-дневном перемирии в секторе Газа в обмен на пятерых израильских заложников, сообщают СМИ.

Лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что движение "положительно оценило и согласилось на предложение, переданное посредниками из Египта и Катара".

The Times of Israel, ссылаясь на источники, уточняет, что предложение включает "временное прекращение огня сроком примерно на 50 дней в обмен на освобождение пяти израильских заложников и ряда палестинских заключенных, а также запуск механизма для доставки достаточного количества гуманитарной помощи в Газу, включая продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости для оказания помощи гражданскому населению".

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что она также получила план и представила встречное предложение в ответ.

Обсуждение вопросов перемирия начались в связи с тем, что израильские вооруженные силы продолжают наносить воздушные удары по Газе и проводят наземную операцию в Рафахе после того, как ранее в марте было нарушено соглашение о прекращении огня, достигнутое в январе. В ходе первого этапа этой сделки ХАМАС освободил 33 заложника.

Ранее ХАМАС настаивал на первоначальной сделке и предлагал начать переговоры по второму этапу, который предусматривает освобождение всех оставшихся заложников в обмен на полный вывод израильских войск из Газы и прекращение войны. Но эти переговоры так и не начались. Вместо этого Израиль и США предложили продлить первый этап прекращения огня, срок действия которого истек месяц назад, без четких гарантий прекращения войны.

ХАМАС Египет Катар сектор Газа перемирие
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