Трамп подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию в ближайшие недели

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первой зарубежной поездкой во время его второго президентского срока станет визит в Саудовскую Аравию.

"Возможно, в апреле, возможно, немного позже", - сказал Трамп журналистам в Белом доме о визите в Саудовскую Аравию.

Американский президент, по его словам, намеревается также посетить "Катар, возможно, еще пару других стран".

В понедельник портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Трамп посетит Саудовскую Аравию в середине мая, что станет его первой зарубежной поездкой в качестве 47-го президента США.