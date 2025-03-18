ХАМАС обвинило Нетаньяху в создании угроз жизни заложников

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС заявило, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни заложников.

"Нетаньяху и его экстремистское правительство решают совершить переворот вопреки соглашению о прекращении огня, подвергая опасности судьбу заложников в Газе", - говорится в заявлении движения.

В ХАМАС отметили, что возлагают на премьер-министра Израиля "полную ответственность за последствия вероломной агрессии против Газы и беззащитных гражданских лиц".

"Мы требуем, чтобы посредники привлекли Нетаньяху и сионистскую оккупацию к полной ответственности за нарушение соглашения и переворот против него", - добавили в организации.

ХАМАС также призывает Совет Безопасности ООН срочно собраться и принять резолюцию, обязывающую Израиль прекратить свою "агрессию".

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что наносит "массированные удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа".

Тем временем, по данным палестинских чиновников здравоохранения, число погибших в Газе в результате израильских авиаударов уже достигло 45 человек, 150 получили ранения.

1 марта истек 42-дневный срок прекращения огня в секторе Газа, который был частью первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

На прошлой неделе администрация Трампа попыталась продлить режим прекращения огня и представила сторонам соответствующее предложение. Но переговоры в Дохе завершились безрезультатно, и Белый дом заявил, что ХАМАС отклонил это предложение.