За последние четыре дня на Солнце произошло больше 50 вспышек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ученые фиксируют резкий рост активности Солнца, за последние четыре дня произошло свыше 50 вспышек, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"На Солнце за последние несколько суток резко выросло число наблюдаемых вспышек. С 28 марта по сегодняшний день (то есть за неполные 4 дня) произошло более 50 вспышек, в том числе одно событие высшего уровня X (28 марта в 18:21 по Москве) и 11 вспышек среднего уровня M", - говорится в сообщении.

Прогноз по магнитным бурям пока отсутствует из-за спокойного солнечного ветра и удаленности вспышечной активности от линии Солнце-Земля.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.