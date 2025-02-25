Солнце выбросило самое крупное облако плазмы в этом году

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшее в этом году облако плазмы выбросило Солнце в ночь на вторник, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Очень крупный, судя по всему, самый большой в текущем году, выброс плазмы зарегистрирован на Солнце этой ночью. На изображениях, поступивших с космических коронографов, расширяющееся облако плазмы можно было наблюдать примерно с часа ночи по московскому времени вплоть до 9-10 утра, после чего выброс удалился от Солнца и перестал быть виден в поле зрения прибора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте лаборатории во вторник.

По данным ученых, источником выброса, предварительно, является активная область, которая два дня назад произвела вспышку высшего уровня - в этом случае источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю.

"Активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне еще около 1,5 суток", - сообщили в лаборатории.