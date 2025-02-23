Сверхмощная вспышка произошла на Солнце

Возможные последствия на Земле ожидаются во вторник или среду

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - На Солнце произошла вспышка высшего Х-класса, информации о выбросах плазмы в сторону Земли пока нет, сообщили в российском Институте прикладной геофизики (ИПГ) им. Е.К.Федорова в воскресенье.

"Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22:20 по московскому времени. Предварительный класс события - X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад", - говорится в сообщении.

Вспышка связана с быстрым ростом активности солнца, который начался менее суток назад и продолжается, уточнили в институте. Там добавили, что в середине этого дня было зарегистрировано три вспышки М-класса, "в том числе событие уровня M4.9, считающее крупным".

"Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события. Место формирования произошедшей вспышки располагается под углом всего около 20 градусов от направления на Землю и считается потенциально опасным", - предупредили ученые.

По их словам, на текущий момент нет данных о выбросах плазмы в сторону Земли.

"Воздействие на планету, если оно будет подтверждено, произойдет во вторник или среду наступающей недели. Более точный прогноз появится завтра в первой половине дня", - сообщили в ИПГ.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.