Поиск

Облако плазмы от сильной вспышки на Солнце проходит мимо Земли

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Выброс плазмы от вчерашней сильной вспышки класса М на Солнце проходит мимо Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Очень близко, но все же мимо планеты, согласно текущим расчетам, проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6 (...) Соответственно, прогноз геомагнитной обстановки на завтра и послезавтра, хотя и является слабо-возмущенным, но не будет сильно отклонен от нормы", - говорится в сообщении.

При этом возможность прихода части плазмы к Земле в ночь на пятницу не исключена.

"Краевое касание при любом раскладе не может стать источником экстремальных событий, и худшая из веток прогноза содержит бури не более чем второго уровня по пятибалльной шкале", - уточняется в сообщении.

25 февраля в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что ночью Солнце выбросило крупнейшее в этом году облако плазмы. Днем ученые зафиксировали второй крупный выброс плазмы, который был направлен в сторону Земли.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

РАН Солнце Земля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий в Газе

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Японии

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Что случилось этой ночью: среда, 26 февраля

Акции Европы преимущественно выросли во вторник

Акции Европы преимущественно выросли во вторник

США предложат "золотые карты" за $5 млн для желающих переехать в страну

США предложат "золотые карты" за $5 млн для желающих переехать в страну

ХАМАС объявил о достижении соглашения по освобождению палестинских заключенных

Трамп не против визита Зеленского в США в пятницу

Трамп не против визита Зеленского в США в пятницу

Лавров обсудил в Тегеране реализацию совместных с Ираном проектов, обстановку на Ближнем Востоке

Лавров обсудил в Тегеране реализацию совместных с Ираном проектов, обстановку на Ближнем Востоке

Британский премьер-министр планирует обсудить Украину с европейскими лидерами

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5911 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });