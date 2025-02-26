Облако плазмы от сильной вспышки на Солнце проходит мимо Земли

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Выброс плазмы от вчерашней сильной вспышки класса М на Солнце проходит мимо Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Очень близко, но все же мимо планеты, согласно текущим расчетам, проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6 (...) Соответственно, прогноз геомагнитной обстановки на завтра и послезавтра, хотя и является слабо-возмущенным, но не будет сильно отклонен от нормы", - говорится в сообщении.

При этом возможность прихода части плазмы к Земле в ночь на пятницу не исключена.

"Краевое касание при любом раскладе не может стать источником экстремальных событий, и худшая из веток прогноза содержит бури не более чем второго уровня по пятибалльной шкале", - уточняется в сообщении.

25 февраля в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что ночью Солнце выбросило крупнейшее в этом году облако плазмы. Днем ученые зафиксировали второй крупный выброс плазмы, который был направлен в сторону Земли.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.