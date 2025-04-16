Латвия выходит из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Латвия выйдет из Оттавской конвенции, предусматривающей запрет на использование противопехотных мин, согласно закону, поддержанному Сеймом в окончательном чтении в среду, сообщила пресс-служба латвийского парламента.

"Выход из Оттавской конвенции предоставит нашим вооруженным силам возможность маневра, чтобы использовать все возможные средства для защиты наших граждан в случае военной угрозы", - прокомментировала председатель комиссии по иностранным делам, ответственная за ход рассмотрения законодательства в Сейме, Инара Мурниеце. Ее цитирует пресс-служба.

Мурниеце подчеркнула, что "учитывая динамику ситуации в сфере региональной безопасности (...), неуправляемые противопехотные мины станут дополнительным средством, которое позволит нам более эффективно защищать жизни наших солдат на границе и даст им возможность сражаться с врагом и защищать Латвийское государство".

Латвия присоединилась к конвенции в 2005 году, в 2010 году завершила уничтожение всех неуправляемых противопехотных мин, имевшихся в ее арсенале.

"Латвия связана несколькими международными договорами в области международного гуманитарного права и прав человека. Следовательно, потенциальное применение противопехотных мин в будущем будет допустимо только в соответствии с обязательными нормами международного права, включая обычное международное гуманитарное право и права человека, подчеркивается в аннотации к законопроекту", - говорится в сообщении пресс-службы.

МИД Латвии направит документ о выходе государствам-членам Конвенции, генеральному секретарю и Совету безопасности ООН. Выход из Оттавской конвенции вступит в силу через шесть месяцев после получения ООН документов.

18 марта Литва объявила о решении выйти из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция). К этому решению присоединились Польша, Латвия, Эстония и Финляндия.



