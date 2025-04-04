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Окружение Трампа советует ему воздержаться от звонка Путину

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить российскому коллеге Владимиру Путину до тех пор, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух чиновников американской администрации.

"По их словам, Трампу сказали, что телефонный звонок не является хорошей идеей, если Путин не сообщит Белому дому, что согласен на полное прекращение огня в российско-украинской войне", - говорится в сообщении.

Чиновники отметили, что по состоянию на четверг телефонный разговор глав государств не был запланирован. Однако "представители администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным".

Телеканал напомнил, что в воскресенье Трамп сообщил NBC, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе и выразил неудовольствие тем, что российский руководитель "сказал, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку".

В публикации также говорится, что на встрече главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями администрации Трампа также присутствовали законодатели-республиканцы.

По словам трех американских чиновников, участники встречи "обсудили условия остановки войны на Украине и требования Путина, касающиеся прекращении огня", сообщил NBC.

Путин Трамп Владимир Зеленский США
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