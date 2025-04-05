Нетаньяху обсудит с Трампом в Вашингтоне пошлины и ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Белый дом в понедельник, 7 апреля, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Портал отмечает, что "это важно, поскольку если визит состоится, как планируется, Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом Трампом, чтобы попытаться договориться о сделке по отмене тарифов", которые Вашингтон ввел почти для всех стран мира.

Пошлины в 17%, установленные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом для Израиля, основаны на значительном дефиците двусторонней торговли США. По информации Axios, Израиль пытался избежать тарифов, объявив, что "мог бы отменить все тарифы на товары из США, но это не сработало".

Ожидается, что лидеры также обсудят ядерный вопрос Ирана и ситуацию на Ближнем Востоке в целом, включая сектор Газа.

Axios отмечает, что по сообщению высокопоставленного израильского чиновника, Нетаньяху "хочет достичь взаимопонимания с Трампом по поводу нанесения удара по ядерным объектам Ирана, когда дипломатия потерпит неудачу". Он считает маловероятным заключение ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Портал пишет, что Трамп и Нетаньяху, вероятно, также обсудят зашедшие в тупик усилия по достижению нового соглашения о заложниках в секторе Газа и прекращении огня.

Трамп накануне заявил журналистам, что Нетаньяху может посетить Вашингтон "в недалеком будущем, возможно, на следующей неделе", и обсудить с ним вопросы ближневосточного урегулирования.

"Мы поговорим об Израиле и о том, что происходит. Это еще одна проблема, которую мы хотели бы решить", - процитировал Трампа телеканал NBC.

Как сообщалось, на прошлой неделе в интервью NBC американский президент предупредил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в связи с этим: "Всем должно быть ясно, что по определению не существует такого понятия, как "военный вариант", подчеркнув, что "дипломатическое взаимодействие срабатывало в прошлом и может работать до сих пор".

На Ближнем Востоке наблюдается очередное обострение обстановки на фоне возобновления Израилем массированных ударов по объектам в секторе Газа и бомбардировок Ливана.