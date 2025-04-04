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Израильская армия расширила зону наземной операции на севере сектора Газа

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Израильские военные расширили зону сухопутной операции на севере сектора Газа, сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации военных, цель операции - увеличить буферную зону вдоль границы с анклавом.

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Между тем отмечается, что израильские силы в настоящее время продвигаются в районе Эш-Шуджайя. В ЦАХАЛ отметили, что накануне распространили предупреждение для мирных жителей, чтобы они могли эвакуироваться по безопасным путям.

18 марта в ЦАХАЛ сообщили о возобновлении массированных ударов по принадлежащим группировке ХАМАС объектам в Газе. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 апреля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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