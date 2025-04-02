В Тегеране заявили, что ядерную проблему Ирана невозможно решить военным путем

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи предупредил, что военные методы и угрозы о нанесении ударов со стороны президента США Дональда Трампа не могут решить ядерную проблему Ирана.

"Всем должно быть ясно, что по определению не существует такого понятия, как "военный вариант", не говоря уже о "военном решении", - написал дипломат в соцсети Х.

Он напомнил, что "катастрофические неудачи в нашем регионе, которые стоили предыдущим администрациям США более $7 трлн, являются достаточным доказательством".

Аракчи подчеркнул: "Дипломатическое взаимодействие срабатывало в прошлом и может работать до сих пор".

Он добавил, что через 10 лет после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и семь дет после выхода из него США у Вашингтона "нет ни единого доказательства", что Тегеран нарушил обязательство "ни при каких обстоятельствах не искать, не разрабатывать или приобретать какое-либо ядерное оружие".

Как сообщалось, ранее Трамп в письме на имя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому.

В марте он заявил, что "есть два пути - военный или сделка, и я предпочел бы сделку, потому что не хочу вредить Ирану".

На прошлой неделе в интервью NBC американский президент предупредил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

"Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, которой они никогда не видели до этого", - сказал он.

США во время первого президентства Трампа вышли из СВПД по ядерной программе и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять часть условий соглашения.