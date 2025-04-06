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Коммерческие круги Вьетнама и США призвали отложить пошлины на вьетнамские товары

Коммерческие круги Вьетнама и США призвали отложить пошлины на вьетнамские товары
Фото: Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Торгово-промышленная палата Вьетнама и Американская торговая палата в Ханое обратились к Белому дому с призывом повременить с введением пошлин на вьетнамскую продукцию, которые должны вступить в силу 9 апреля.

"Более низкие тарифы на товары, идущие из Вьетнама, на товары, доходящие до американского потребителя, помогут компаниям, экономике, потребителям США. А высокие тарифы - нет", - приводят западные СМИ выдержки из письма палат в адрес министра торговли США Говарда Латника.

По мнению авторов письма, пошлины в 46% - "возмутительно высокие". Они призывают заключить честное соглашение, которое позволит решить проблему торгового дисбаланса США и Вьетнама так, чтобы это принесло выгоду обеим сторонам.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Трамп сказал, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля. В частности, пошлины на товары из Вьетнама составят 46%.

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4 апреля Трамп обсуждал с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии и президентом Вьетнама То Ламом готовность Ханоя отменить все пошлины в обмен на торговое соглашение с США.

СМИ напоминают, что Вьетнам - крупный региональный центр производства для многих западных компаний. В 2024 году торговый профицит Вьетнама с США составил $123 млрд. Вместе с тем вьетнамские власти ранее шли на уступки Вашингтону, согласившись на отмену пошлин на некоторые статьи американского импорта и на более крупные закупки у США самолетов и сельскохозяйственной продукции.

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