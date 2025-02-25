В Приднестровье резко повысили тарифы на энергоресурсы из-за изменения схемы поставок газа

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Власти Приднестровья решили с 1 марта резко повысить тарифы на все виды энергоресурсов для населения и промпотребителей из-за изменения механизма поставок природного газа в регион и закупки его за счет заемных ресурсов, сообщило правительство непризнанной ПМР.

"Мы сегодня приобретаем газ. Приобретаем, я акцентирую на этом внимание, из заемных средств. Эти средства носят возвратный характер. Это нужно понимать. Сегодня сама структура стоимости газа изменилась. Изменились и затраты, связанные с его доставкой. Мы уже не получаем его напрямую, мы получаем его через много стран. Каждое прохождение определенной границы накладывает соответствующие затраты", - пояснил глава правительства ПМР Александр Розенберг, слова которого приведены в сообщении на правительственном сайте.

"Ранее стоимость газовой составляющей составляла для ряда потребителей 1 рубль за тысячу кубометров. Теперь она будет соответствовать текущим экономическим реалиям и составит 1 156,65 руб. за тысячу кубометров. Пропорциональное повышение предусмотрено для отдельных промышленных и иных потребителей, у которых тариф ранее был ниже указанного уровня", - говорится в сообщении.

Местные СМИ подсчитали, что в результате тариф на газ увеличится вдвое, на отопление - в 1,8 раза, а электричество подорожает в 1,5 раза.

"Эти изменения связаны с целым рядом факторов. Не только с условиями доставки природного газа, но и объемом производства электрической энергии, ее поставок на экспорт. А также объемом генерации электрической энергии Молдавской ГРЭС, которые сегодня в три раза ниже ранее вырабатываемых", - отметил первый заместитель председателя правительства - министр экономического развития Сергей Оболоник.

В сообщении отмечается, что изменение стоимости коммунальных услуг затрагивает и бизнес-сектор, в том числе агропромышленный комплекс. "Государственная поддержка ранее способствовала развитию сельхозпроизводителей, однако в текущих условиях предприятия должны адаптироваться к рыночной среде, внедряя современные методы ведения хозяйственной деятельности", - говорится в публикации.

Розенберг также напомнил, что из-за отсутствия поставок газа в регион и простоя крупных промпредприятий в январе промпроизводство в этом месяце упало вдвое. В связи с этим "государство, а вместе с ним и бизнес, должны чутко реагировать на изменение ситуации в энергетике, чтобы высвободившийся объем газа направить крупнейшим налогоплательщикам. Бесперебойная работа реального сектора позволит обеспечить бюджет налогами для исполнения всех социальных обязательств", - пояснил он.

Как сообщалось, с 14 февраля в течение 16 дней газ в Приднестровье будет поставлять венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG в рамках краткосрочного соглашения. Газ поставляется за счет российского кредита и при организационной поддержке Минэнерго России.

Поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля через "Молдовагаз" за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают. 11-13 февраля природный газ для ООО "Тираспольтрансгаз" также поставляло АО "Молдовагаз" на коммерческих условиях.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак 17 февраля заявил, что российская сторона и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку Приднестровью в области энергетики.

"Россия оказала поддержку (Приднестровью - ИФ) для того чтобы такие объемы газа пошли с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за текущей ситуацией и также оказывать поддержку", - сказал Новак.



