Трамп уверен, что Китай согласился бы на сделку по TikTok в случае снижения торговых пошлин

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сделка по продаже активов между китайской компанией ByteDance, которая является владельцем социальной сети TikTok, и американскими властями сорвалась после его решения о введении пошлин на китайские товары.

"В целом это верно", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов, и уточнил: "В сообщениях говорилось, что у нас была сделка с TikTok, в значительной степени, не сделка, но очень близкая к ней, а затем Китай изменил условия сделки из-за тарифов".

При этом президент США подчеркнул: "Если бы я немного снизил тарифы, они одобрили бы эту сделку через 15 минут, что свидетельствует о силе тарифов, не так ли?"

Трамп сказал, что за четыре года работы во время первого президентского срока он "получил сотни миллиардов долларов из Китая", когда ввел повышенные тарифы на китайские товары.

В апреле 2024 года предыдущий президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете работы TikTok в стране.

Трамп отменил этот указ и дважды - в день вступления в должность и 4 апреля - на 75 дней продлевал срок заключения сделки по изменению структуры собственности TikTok. Он считает, что США должны принадлежать 50% компании.

О втором продлении Трамп сообщил через несколько дней после того, как объявил о введении новых импортных тарифов, ставка по которым для КНР составила 34%.

"Мы надеемся продолжить добросовестное сотрудничество с Китаем, который, как я понимаю, не слишком доволен нашими взаимными тарифами. (...) Это доказывает, что тарифы являются самым мощным экономическим инструментом и очень важны для нашей национальной безопасности! Мы не хотим, чтобы TikTok "ушел в тень". Мы с нетерпением ждем сотрудничества по TikTok с Китаем по вопросу завершения сделки", - заявил президент после второго продления отсрочки на запрет работы TikTok в США.