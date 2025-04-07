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ЕС предложил США нулевые пошлины на промышленные товары

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Несмотря на возникшую напряженность в торговых отношениях Евросоюза и США, Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном и предлагает ему нулевые пошлины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Действительно, мы предложили нулевые пошлины на промышленные товары, как мы успешно сделали это со многими другими торговыми партнерами. Потому что Европа всегда готова к хорошей сделке. Поэтому мы держим предложение о ней на столе", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с главой правительства Норвегии последствия тарифов США.

"Эти тарифы обходятся в огромные суммы в первую очередь потребителям и предприятиям США. Но в то же время они оказывают сильное влияние на мировую экономику. Особенно ощутимо пострадали развивающиеся страны", - отметила председатель ЕК.

Европа хочет сделки с США, но она также готова ответить контрмерами и защитить свои интересы, продолжила фон дер Ляйен.

"И, кроме того, мы также защитим себя от косвенных эффектов через перенаправление торговых потоков. Для этого мы создадим целевую группу по надзору за импортом. Мы будем работать с промышленностью, чтобы убедиться, что у нас есть необходимые основания для наших политических мер. Мы будем оставаться в тесном контакте, чтобы работать вместе, чтобы минимизировать влияние друг на друга. Сегодня и завтра я продолжу свою интенсивную работу с заинтересованными сторонами в промышленности Европы", - объявила председатель Еврокомиссии.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен США Еврокомиссия Йонас Гар Стере Норвегия
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