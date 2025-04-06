Министр торговли США заявил, что власти страны не будут откладывать введение пошлин

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти США не рассматривают вариант отсрочки введения в действие ответных пошлин в отношении торговых партнеров, чтобы провести с ними переговоры, заявил в воскресенье американский министр торговли Говард Латник в интервью CBS.

"Отсрочек не будет", - заявил он, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли президент США Дональд Трамп отсрочку введения в действие пошлин для переговоров с другими странами.

По его словам, Трамп, вводя пошлины, хочет "перезагрузить глобальную торговлю". Власти США будут защищать эту политику, а также компании, которые будут функционировать и производить продукцию в США.

Ранее в воскресенье директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что новые пошлины США привели к тому, что свыше 50 государств хотят вести переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Трамп объявил 2 апреля о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Трамп сказал, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.