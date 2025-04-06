Многомиллионные манифестации прошли в США против политики Трампа

Тысячи людей собираются на улицах Чикаго, чтобы выразить протест против политики президента Дональда Трампа и Илона Маска, 5 апреля 2025 г. Фото: Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Миллионы людей приняли участие в акциях протеста против политики президента Дональда Трампа и руководителя департамента эффективности правительства Илона Маска во всех 50 американских штатах и по всему миру, сообщает CNN.

В столицах штатов, федеральных зданиях, офисах Конгресса, штаб-квартирах социального страхования, парках и мэриях по всей стране было проведено более 1,4 тыс. акций протеста, говорится в сообщении.

Акции протеста прошли и за рубежом. По данным телеканала, "почти 600 тыс. человек зарегистрировались для участия в мероприятиях, некоторые из которых прошли в крупных городах, таких как Лондон и Париж".

Организаторы заявили, что требуют "положить конец захвату власти миллиардерами и безудержной коррупции администрации Трампа", будут добиваться прекращения сокращения федеральных средств на Medicaid (комплексная программа медицинского страхования для людей с низким доходом), социальное обеспечение.

Телеканал CNN отмечает, что обратился в Белый дом за комментариями.