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Минкоммерции КНР обещало не отступать в противостоянии с США по пошлинам

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Китай не намерен уступать, если США продолжат давление на КНР при помощи пошлин, заявило китайское Министерство коммерции. Об этом сообщает АР.

"Угроза США увеличить тарифы в отношении Китая - очередная ошибка, и она вновь разоблачает суть США - шантажиста. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца", - заявило ведомство.

По его оценке, новые американские пошлины "не имеют под собой оснований, являются типичной односторонней практикой запугивания", тогда как ответные меры Китая нацелены на охрану его суверенитета и безопасности, поддержания международной торговли.

7 апреля президент США Дональд Трамп пообещал, что американская администрация введет дополнительные 50%-е пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары. Этому шагу КНР предшествовало решение США ввести пошлины на продукцию КНР в размере 34%.

6 апреля замминистра коммерции КНР Лин Цзи отмечал, что Китай за счет введения дополнительных 34%-х пошлин на товары из США стремится не только защитить законные права предприятий, но и вернуть США в нормальную систему международной торговли.

По подсчетам AP, если США введут пошлины еще в 50% на товары Китая, то в совокупности тарифы на китайский импорт вырастут до 104%. По данным агентства, в 2024 году торговый дефицит США в отношении КНР составлял от $263 млрд до $295 млрд.

Дональд Трамп Китай США
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