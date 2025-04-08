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Фон дер Ляйен выступила против эскалации ситуации с пошлинами

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости избегать дальнейшей эскалации в сфере таможенного регулирования международной торговли.

В ходе телефонного разговора с премьером Госсовета КНР Ли Цяном она "призвала к переговорному урегулированию текущей ситуации, подчеркнув необходимость избегать дальнейшей эскалации", а также отметила "важную роль Китая в решении проблемы возможных отклонений в торговле, вызванных пошлинами, особенно в секторах, уже затронутых глобальным избытком мощностей", сообщила пресс-служба ЕК.

Фон дер Ляйен "подчеркнула ответственность Европы и Китая, как двух крупнейших рынков мира, за поддержку прочной реформированной торговой системы, свободной, справедливой и основанной на равных условиях конкуренции".

Фон дер Ляйен в разговоре с Ли Цяном также затронула украинскую тему, "подтвердив твердую поддержку ЕС справедливого и прочного мира на Украине и подчеркнув, что любые условия для мира должны определяться Украиной". Она призвала Китай активизировать свои усилия по внесению вклада в мирный процесс.

Китай Урсула фон дер Ляйен Украина Ли Цян Еврокомиссия
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