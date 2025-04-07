Трамп грозит ввести дополнительные пошлины в 50% на китайские товары

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американская администрация введет дополнительные 50-процентные пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Если Китай не откажется от увеличения своих пошлин (...) на 34% к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, то США введут дополнительные 50-процентные пошлины в отношении Китая", - написал он в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что такие пошлины вступят в силу 9 апреля.

Трамп подчеркнул, что в случае отказа Пекина отменить дополнительные пошлины, все запрошенные Китаем переговоры относительно встреч представителей двух стран будут прекращены. При этом переговоры с другими странами, которые также запросили встречи по теме пошлин, "состоятся немедленно".

Ранее сообщалось, что власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США. Данные меры вступят в силу с 10 апреля, отмечали китайские СМИ.