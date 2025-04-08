Миллиардеры и соратники Трампа раскритиковали его пошлины

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Миллиардеры и соратники президента США Дональда Трампа подвергли критике объявленные им масштабные импортные пошлины.

В частности, сооснователь сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc. и давний спонсор Республиканской партии Кен Лангоун назвал пошлины слишком высокими, а их введение - слишком быстрым.

В интервью Financial Times он заявил, что Трампа плохо проконсультировали, 46-процентный тариф для Вьетнама - "чушь", а дополнительные 34-процентные пошлины для Китая "слишком агрессивны, поспешны" и не дают шанса на продуктивные, серьезные переговоры.

"Сорок шесть процентов для Вьетнама? Да это ни в какие ворота не лезет! - сказал Лангоун. - Можно было просто сказать им, чтобы они даже не звонили".

Миллиардер отметил, что согласен с рядом мер администрации Трампа, но придерживается иной точки зрения относительно того, "когда и как это делать". "Я бы не стал вводить все сразу", - пояснил он.

"Я не понимаю эту чертову формулу, - сказал Лангоун. - Мне кажется, советники его плохо проконсультировали насчет торговой ситуации - и насчет той формулы, которую они применяют".

"Более управляемым и определенно более конструктивным" подходом было бы ввести общий 10-процентный тариф на импортные товары, после чего провести двусторонние переговоры со странами, полагает Лангоун.

Он ожидает, что в итоге Трамп проведет ряд двусторонних встреч. "Думаю, это сработает, - сказал миллиардер. - Сейчас все боятся тарифной войны".

Другой миллиардер - инвестор Стэнли Дракенмиллер, наставник нынешнего министра финансов США Скотта Бессента - написал в соцсети X, что не поддерживает "пошлины выше 10%".

Такое же мнение выразил инвестор-миллиардер Билл Акман, поддержавший Трампа в ходе избирательной кампании 2024 года. Акман в той же соцсети назвал новые пошлины "крупной ошибкой в области политики".

Джим Роджерс, основавший Quantum Fund вместе с Джорджем Соросом, в электронном письме FT написал, что пошлины "редко идут кому-то во благо", хотя "иногда помогали некоторым людям на довольно короткий срок".

Раскритиковал новые пошлины и крупнейший спонсор Трампа - Илон Маск. Глава Tesla и департамента государственной эффективности США (DOGE) в субботу призвал к "ситуации с нулевыми тарифами" между Штатами и Европой и отметил, что старший советник президента США по торговым вопросам Питер Наварро "ни черта не построил".

Между тем Уилбур Росс, занимавший пост министра торговли в первый президентский срок Трампа, заявил о непредвиденных последствиях новых пошлин.

"Они хуже, чем я ожидал, - сказал он FT. - В частности, влияние на Вьетнам, Китай и Камбоджу оказалось более экстремальным, чем я мог подумать".

По словам Росса, бизнес и инвесткомпании могут работать с хорошими и плохими новостями, но "сложно работать с неопределенностью". "Страх неизвестного - худшее для человека, а мы переживаем период крайнего страха перед неизвестным", - пояснил он.