Президент США заверил, что введенные им пошлины принесут стране процветание

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Введение Соединенными Штатами пошлин на импорт товаров сделает страну богаче и изменит принципы ведения торговли, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Это уникальный шанс (...). Мы можем полностью изменить принципы в том, что касается торговли", - сказал он журналистам в Белом доме.

По мнению Трампа, он - единственный, кто мог пойти на ужесточение пошлин в отношении торговых партнеров США. "Больше никто не захотел бы пройти через все это", - считает он.

Трамп отметил, что по-прежнему уверен, что пошлины принесут Штатам процветание. "Пошлины сделают нас очень богатыми", - пообещал он.

Американский президент подчеркнул, что многие страны готовы к переговорам с Вашингтоном по теме пошлин. "Мы добиваемся потрясающего прогресса", - сказал Трамп.