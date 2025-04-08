Белый дом настаивает на прямых переговорах с Ираном по атому

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Представители США и Ирана в субботу проведут прямые переговоры, заявили во вторник в Белом доме.

"Президент сказал, что будут именно прямые переговоры с Ираном в субботу", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

По ее словам, Трамп "дал ясно понять, что у Ирана есть выбор: заключить соглашение с президентом и вести переговоры, или им придется дорого заплатить".

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что переговоры Тегерана и Вашингтона состоятся в субботу в Омане. Однако, по его данным, контакты будут проходить через посредников.