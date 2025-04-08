США и Иран на субботней встрече по атому обсудят варианты решения ядерной проблемы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Представители США и Ирана на встрече в субботу попытаются определить, какие могут быть варианты решения иранской ядерной проблемы, заявила во вторник представитель госдепа Тэмми Брюс.

"Это не переговоры как таковые... Мне описали это, как вопрос обсуждения того, что можно сделать в беседах", - заявила она в ходе брифинга.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что переговоры Тегерана и Вашингтона состоятся в субботу в Омане. По его данным, контакты будут проходить через посредников. Позже в Белом доме заявили, что переговоры будут прямыми.