В непрямых переговорах США и Ирана будут участвовать Уиткофф и Аракчи

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Делегации на переговорах Ирана и США возглавят министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

"Переговоры будут вести Аракчи и Уиткофф при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусайди", - сообщает во вторник "Тасним" со ссылкой на МИД Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном пройдут "прямые переговоры" на высоком уровне. Позже в Тегеране подтвердили, что переговоры действительно пройдут в субботу в Омане, но будут "непрямыми".



