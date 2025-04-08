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В непрямых переговорах США и Ирана будут участвовать Уиткофф и Аракчи

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Делегации на переговорах Ирана и США возглавят министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

"Переговоры будут вести Аракчи и Уиткофф при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусайди", - сообщает во вторник "Тасним" со ссылкой на МИД Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном пройдут "прямые переговоры" на высоком уровне. Позже в Тегеране подтвердили, что переговоры действительно пройдут в субботу в Омане, но будут "непрямыми".


США Иран Дональд Трамп Стив Уиткофф Аббас Аракчи
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